В смартфоне Vivo X500 Ultra может самая впечатляющая система камер

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Vivo готовится к выпуску своего флагманского смартфона уже в ближайшие месяцы. Ожидается, что Vivo X500 Ultra дебютирует в первом квартале 2027 года, и новая утечка раскрыла важные детали его камеры. После анонса моделей X500 и их Pro-версий в сентябре компания нацелилась на свой основной флагман этого поколения — X500 Ultra. Подробности о Vivo X500 Ultra просочились за последние несколько недель, причем последняя утечка касается ключевых характеристик камеры телефона.

Vivo X500 Ultra
Vivo X500 Ultra
Автор: notebookcheck Источник: www.notebookcheck.net

Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, Vivo готовит X500 Ultra с одним из самых впечатляющих камерных модулей, когда-либо установленных на смартфоне. Флагманская модель Vivo, по слухам, будет оснащена сенсором LYT-L910 как для основной, так и для широкоугольной камеры. 50 Мп LYT-L910 — самый современный датчик Sony с интегрированной технологией LOFIC, физическим размером 1/1.28 дюйма и пикселями 1.22 мкм. Это не будет для Vivo чем-то новым, поскольку модели X500 Pro и X500 Pro Max уже оснащены этим сенсором.

Интересно, что Vivo планирует использовать еще больший сенсор для зума в X500 Ultra. Источник утверждает, что компания тестирует ISOCELL HPU для телеобъектива флагмана — 200-мегапиксельный датчик размером 1/1.12 дюйма, который потенциально станет самой большой камерой для зума, когда-либо установленной на смартфоне.

Источник: Notebookcheck

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