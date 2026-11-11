Японцы заменили сапфир алмазом в звукоснимателе для виниловых пластинок

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Японская компания Etsuro Urushi выпустила линейку виниловых звукоснимателей, в которой для передачи колебаний от иглы к генератору сигнала используют три разных материала иглодержателя. В самой необычной модели Gold эту деталь изготовили из цельного алмаза, тогда как в других версиях применяются бор и сапфир.

Всего серия включает четыре модели: Gin-nezu, Cobalt Blue, Bordeaux и Gold. Первую оснастили борным кантилевером, две следующие получили сапфировые трубки, а флагманская версия использует алмазную конструкцию. Все звукосниматели относятся к типу MC (Moving Coil) и оснащены иглами с заточкой Microline.

Корпуса устройств изготовлены из алюминиевого сплава A7075. В зависимости от модели конструкция также включает разные материалы основания, катушки и декоративную отделку. В Gold применяются сапфировое основание толщиной 2,5 мм, медные катушки и позолоченные контакты, а корпус покрыт сусальным золотом 24 карата.

Производством занимается японская Excel Sound, основанная в 1970 году. Компания специализируется на разработке и ручной сборке звукоснимателей. Американским дистрибьютором линейки стала MoFi Distribution.

Источник: ecoustics