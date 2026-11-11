Природа или американские бомбы: кто оставил 1400 загадочных кругов у берегов Корсики

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Более 1300 почти идеальных круглых структур, напоминающих яичницу-глазунью, обнаружили на морском дне у берегов Корсики. Их заметили ещё в 2011 году при помощи гидролокатора, однако даже после многолетних исследований учёные не пришли к единому мнению о происхождении загадочных образований.

Автор: Laurent Ballesta/Gombessa Expéditions Источник: gombessa-expeditions.com

Круги расположены на участке морского дна площадью около 15 км² на глубине более 100 метров. Диаметр каждой структуры составляет примерно 20 метров. При подводном обследовании выяснилось, что центральная часть напоминает бугор из красных известковых водорослей, а окружающее его кольцо образовано другими водорослями — родолитами. Исследователи под руководством подводного фотографа Лорана Баллеста обнаружили, что перед ними не просто следы неизвестного воздействия, а сложные образования с живыми организмами.

Одна из версий связывает их появление с последним ледниковым периодом, около 21 тысячи лет назад. Когда уровень Средиземного моря был значительно ниже, водоросли могли формировать крупные колонии на освещённом мелководье. Позднее подъём воды лишил их света, колонии разрушились, а оставшиеся известковые образования стали основой для формирования нынешних колец.

Однако в научной работе 2024 года эту гипотезу поставили под сомнение. Авторы предположили, что круги могут оказаться следами взрывов боеприпасов, сброшенных американской авиацией в конце Второй мировой войны. Пока ни одна версия не получила окончательного подтверждения. Разгадка важна не только для морской науки: если структуры природные, их необходимо защищать от разрушения, а если это следы военных боеприпасов, опасность могут представлять якорение, траление и дноуглубительные работы.

Источник: iflscience

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 267 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
Блог Наука и космос 244 9483 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Советский «сенсорный» хай-тек: как новая технология погубила радиоприёмник Верас РП-225

В 1990 году Гродненский завод «Радиоприбор» начал серийное производство всеволнового радиоприёмника второй группы сложности «Верас РП-225» по ГОСТу 1989 года, известного также с 1991 года....

Почему у абсолютного нуля металлы хуже проводят ток: как женщина-физик решила задачу, перед которой отступили нобелевские лауреаты

В 1955 году сотрудник исследовательского центра Bell Labs Тед Гебалле задал своему коллеге Джону Бардину вопрос о будущем науки. Он попросил назвать самые важные и сложные задачи в физике твердого...

Обзор кабеля Ugreen L541 с дисплеем: Разбор точности показаний, работы PD 3.1 и реальной скорости передачи данных

Ugreen L541 выглядит как классический «умный» кабель USB-C — USB-C длиной 1 м. На одном штекере у него встроенный дисплей, который показывает мощность, напряжение и ток в реальном...

За что в СССР ценили радиоприёмник «Геолог»

В 1971 году на полках советских магазинов появился радиоприёмник, которому суждено было стать верным спутником путешественников, геологов и туристов. Его брали туда, где не было розеток, где дождь...

Почему в СССР все хотели часы Montana с 16 мелодиями, хотя делали их вовсе не в США

В конце 1980-х годов электронные часы Montana можно было узнать с первого взгляда. Металлический браслет, характерный корпус, цветные полоски вокруг дисплея и надпись «16 Melody». Особенно...