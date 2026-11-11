Природа или американские бомбы: кто оставил 1400 загадочных кругов у берегов Корсики

Более 1300 почти идеальных круглых структур, напоминающих яичницу-глазунью, обнаружили на морском дне у берегов Корсики. Их заметили ещё в 2011 году при помощи гидролокатора, однако даже после многолетних исследований учёные не пришли к единому мнению о происхождении загадочных образований.

Круги расположены на участке морского дна площадью около 15 км² на глубине более 100 метров. Диаметр каждой структуры составляет примерно 20 метров. При подводном обследовании выяснилось, что центральная часть напоминает бугор из красных известковых водорослей, а окружающее его кольцо образовано другими водорослями — родолитами. Исследователи под руководством подводного фотографа Лорана Баллеста обнаружили, что перед ними не просто следы неизвестного воздействия, а сложные образования с живыми организмами.

Одна из версий связывает их появление с последним ледниковым периодом, около 21 тысячи лет назад. Когда уровень Средиземного моря был значительно ниже, водоросли могли формировать крупные колонии на освещённом мелководье. Позднее подъём воды лишил их света, колонии разрушились, а оставшиеся известковые образования стали основой для формирования нынешних колец.

Однако в научной работе 2024 года эту гипотезу поставили под сомнение. Авторы предположили, что круги могут оказаться следами взрывов боеприпасов, сброшенных американской авиацией в конце Второй мировой войны. Пока ни одна версия не получила окончательного подтверждения. Разгадка важна не только для морской науки: если структуры природные, их необходимо защищать от разрушения, а если это следы военных боеприпасов, опасность могут представлять якорение, траление и дноуглубительные работы.

Источник: iflscience