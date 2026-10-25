DEWALT выпустила аккумуляторный пылесос для строительной пыли и жидкостей

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Инструменты и запчасти

При работе на стройке или в мастерской часто бывает неудобно подключать обычный пылесос к электрической розетке. Однако аккумуляторный пылесос DEWALT DCV517B позволяет решить эту проблему. Этот компактный инструмент эффективно собирает сухой мусор и жидкости. В комплекте с ним идёт батарея POWERSTACK ёмкостью 1,7 А·ч.

Автор: DEWALT Источник: www.acmetools.com

Модель оснащена HEPA-фильтром, который задерживает 99,97% частиц размером от 0,3 мкм. Это важно при уборке мелкой строительной пыли, которая легко поднимается в воздух. Объём резервуара составляет около 1,9 л, поэтому пылесос рассчитан прежде всего на локальную уборку, а не на обслуживание больших помещений.

Для доступа к узким местам предусмотрен гибкий резиновый шланг, а для сбора мусора с открытых поверхностей можно использовать переднюю насадку. Фильтр допускает промывку водой. Пылесос совместим с аккумуляторной платформой DEWALT 20V MAX, но зарядное устройство в комплект не входит.

Источник: acmetools

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 628 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
Блог Инструменты и запчасти 365 1950 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.