DEWALT выпустила аккумуляторный пылесос для строительной пыли и жидкостей

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При работе на стройке или в мастерской часто бывает неудобно подключать обычный пылесос к электрической розетке. Однако аккумуляторный пылесос DEWALT DCV517B позволяет решить эту проблему. Этот компактный инструмент эффективно собирает сухой мусор и жидкости. В комплекте с ним идёт батарея POWERSTACK ёмкостью 1,7 А·ч.

Модель оснащена HEPA-фильтром, который задерживает 99,97% частиц размером от 0,3 мкм. Это важно при уборке мелкой строительной пыли, которая легко поднимается в воздух. Объём резервуара составляет около 1,9 л, поэтому пылесос рассчитан прежде всего на локальную уборку, а не на обслуживание больших помещений.

Для доступа к узким местам предусмотрен гибкий резиновый шланг, а для сбора мусора с открытых поверхностей можно использовать переднюю насадку. Фильтр допускает промывку водой. Пылесос совместим с аккумуляторной платформой DEWALT 20V MAX, но зарядное устройство в комплект не входит.

Источник: acmetools