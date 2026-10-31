47 сменных инструментов в одной системе: Roxon представила карманный мультитул Flex Go

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Компания Roxon представила компактный мультитул Flex Go, который сохраняет конструкцию с плоскогубцами и сменными инструментами, но стал заметно удобнее для повседневного ношения. По сравнению с оригинальным Flex новинка потеряла более 30% массы и почти 2 см длины. При этом производитель сохранил возможность самостоятельно менять набор инструментов.

Автор: Roxon Источник: newatlas.com

Flex Go имеет длину 8,8 см в сложенном состоянии и весит около 173 г. Для сравнения, оригинальный Flex весит 255 г при длине около 10,7 см. Новинка получила восемь посадочных слотов для сменных насадок против десяти у старшей модели. Они совместимы с короткими инструментами Roxon, ассортимент которых насчитывает 47 вариантов.

Автор: Roxon Источник: newatlas.com

В стандартную комплектацию входят плоскогубцы с узкими и обычными губками, кусачки, нож, ножницы, алмазный напильник, шило с приспособлением для продевания нити и открывалка для бутылок и консервных банок. Также предусмотрен держатель для стандартных бит размером 1/4 дюйма с двусторонней насадкой под плоский и крестовой шлицы. Дополнительно в корпусе размещены пинцет и зубочистка. Все основные сменные инструменты фиксируются замками и открываются одной рукой.

Автор: Roxon Источник: newatlas.com

В отличие от оригинального Flex, компактная версия лишилась некоторых приспособлений, включая стриппер для снятия изоляции, стамеску и резак для верёвок. Сейчас Roxon предлагает предварительно укомплектованный Flex Go за $69,99. Позднее должна появиться версия Frame Only — пустая основа с плоскогубцами, которую покупатель сможет самостоятельно дополнить нужными инструментами. Её заявленная цена составляет $48.

Источник: newatlas

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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