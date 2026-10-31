Mazda отказалась от CX-70 и превратила CX-90 в двух- и трёхрядный кроссовер

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Компания Mazda объединила две модели SUV в одну линейку: с выходом CX-90 2027 модельного года американская версия CX-70 покинет гамму производителя. Вместо неё покупателям предложат CX-90 с двумя рядами сидений. При этом трёхрядная модификация сохранится, поэтому один и тот же кроссовер теперь сможет конкурировать сразу в двух сегментах семейных автомобилей.

Двухрядный салон появится у версий CX-90 3.3 Turbo Premium Sport и 3.3 Turbo S Premium Sport. В остальных комплектациях предусмотрен третий ряд. Покупатели смогут выбрать семи- или восьмиместную конфигурацию, а в двухрядном исполнении автомобиль получит дополнительное пространство для багажа. Начальная цена CX-90 2027 года в США составляет $39 700 без доставки и дополнительных сборов.

Для всех версий предусмотрены изменения задней подвески: Mazda пересмотрела конструкцию поперечины и втулок, чтобы повысить комфорт на неровном покрытии. Подключаемый гибрид CX-90 PHEV также получил дополнительную изоляцию электромотора, которая должна уменьшить шум при движении на небольшой скорости. В гамме сохраняются бензиновые и подключаемые гибридные силовые установки.

Базовый бензиновый двигатель — 3,3-литровая рядная «шестёрка» с турбонаддувом и 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Он развивает 280 л. с. и 450 Н·м. В исполнении Turbo S мощность достигает 340 л. с., а подключаемый гибрид с 2,5-литровым атмосферным мотором и батареей ёмкостью 17,8 кВт·ч выдаёт 323 л. с. Запас хода PHEV исключительно на электротяге достигает 43 км. Все версии оснащаются восьмиступенчатым автоматом и полным приводом i-Activ AWD.

Источник: carscoops