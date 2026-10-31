Линейку широкоформатных складных в 2027 году пополнят OPPO и Honor

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Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что в 2027 году Huawei, Xiaomi и Apple с высокой вероятностью обновят широкоформатные складные смартфоны. По его данным, OPPO и Honor выпустят такие аппараты впервые, а планы vivo пока не определены.

Речь идет о сегменте, который в китайском сегменте отрасли называют «широким складным»: корпус раскрывается горизонтально, а внутренний экран получает широкие пропорции вместо вытянутых, характерных для книжных моделей. Благодаря этому устройство в разложенном виде ближе к планшету и удобнее для чтения документов и работы с несколькими окнами.

Сейчас в этом формате выступают три модели. Huawei Pura X Max представили 20 апреля 2026 года, продажи начались 25 апреля. Аппарат построен на Kirin 9030 Pro, а базовая версия с 12/256 ГБ стоит 10 999 юаней (около 133 000 рублей). 7 сентября на презентации HarmonyOS 7 глава потребительского подразделения Huawei Юй Чэнгун объявил, что за четыре месяца с момента выхода отгрузки Pura X Max превысили 1,2 млн штук.

Xiaomi 18 Fold вышел 7 сентября по той же стартовой цене 10 999 юаней (примерно 133 000 рублей). Смартфон первым получил собственный чип XRING O3, изготовленный по 3-нм техпроцессу, внешний экран 5,38 дюйма и внутренний 7,58 дюйма, аккумулятор на 6000 мА·ч и тройную камеру Leica с основным модулем на 200 Мп.

Первый складной смартфон Apple — iPhone Duo — поступил в продажу 23 октября после предзаказов, открывшихся 16 октября. Устройство работает на A20 Pro и, по данным Apple, обеспечивает до 35% более высокую длительную производительность, чем iPhone 17 Pro. В Китае цена начинается с 15 999 юаней (ориентировочно 193 000 рублей).

Обновление линейки в 2027 году выглядит логичным шагом: первая волна широкоформатных складных закрыла нишу между обычными смартфонами и планшетами и показала устойчивый спрос. При этом OPPO и Honor в этом сегменте пока не представлены, поэтому их выход расширит выбор, а не заменит существующие модели.

Ни одна из упомянутых компаний не подтверждала планы на 2027 год, названия будущих аппаратов и сроки их выхода не раскрываются. Digital Chat Station публикует сведения о готовящихся устройствах китайских брендов в Weibo, и такие сообщения остаются утечкой до официального анонса.

Источник: IT Home