Почему динозавры вымерли, а крокодилы выжили: всё решила климатическая особенность

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Удар астероида 66 млн лет назад уничтожил нептичьих динозавров, но крокодилы смогли пережить глобальную катастрофу. Учёные выяснили, что решающую роль могла сыграть их привязанность к тёплому климату: пока условия обитания многих динозавров резко ухудшались, в тропиках сохранялись территории, пригодные для выживания древних родственников крокодилов.

К такому выводу пришла международная исследовательская группа под руководством специалистов Университетского колледжа Лондона (UCL). Учёные изучили более 7000 ископаемых находок и сведения о более чем 400 современных и вымерших видах. Эти данные сопоставили с компьютерными реконструкциями климата и географии Земли за последние 245 млн лет.

Моделирование показало, что после падения астероида в районе экватора могли сохраниться достаточно тёплые убежища. Даже при снижении солнечного освещения на 5-10% эти территории оставались пригодными для обитания. Лишь в наиболее жёстком сценарии с сокращением освещённости на 15% подходящие условия исчезали.

Исследование также показало, что на протяжении большей части своей эволюции, продолжавшейся около 250 млн лет, предки крокодилов следовали за тёплыми климатическими зонами. Во время потеплений они расселялись в более высокие широты, а при похолоданиях отступали к тропикам.

Около 50 млн лет назад, когда средняя температура на планете была примерно на 10 °C выше современной, их родственники обитали даже в Антарктиде. При этом выживание после падения астероида могло зависеть не только от климата: крокодилы были способны жить в воде, питались разнообразной пищей и расходовали сравнительно мало энергии благодаря холоднокровному обмену веществ.

Исследователи считают, что древняя стратегия перемещения вслед за подходящими климатическими условиями помогла крокодилам пережить массовое вымирание. Однако сегодня ей мешает деятельность человека: дороги, сельскохозяйственные угодья и города сокращают возможности животных переселяться в более благоприятные места.

Источник: sciencedaily