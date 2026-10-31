Polaris представила багги мощностью 400 л. с. — он оказался мощнее Audi RS3

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| Новость | Авто и транспорт

Американская компания Polaris представила гоночный внедорожный багги RZR Pro R Factory Boost с турбированным двигателем мощностью 400 л. с. По отдаче он превосходит даже спортивный седан Audi RS3 для американского рынка, развивающий 394 л. с. Новинку подготовили специально для скоростных гонок по песчаным пустыням.

Автор: Polaris Источник: www.carscoops.com

В основе машины лежит четырёхцилиндровый двигатель ProStar Fury объёмом 2,0 л с турбонаддувом. По сравнению с гражданской версией RZR Pro R Boost, развивающей 275 л. с., мощность выросла на 125 л. с., или примерно на 45%. При этом инженеры усилили шасси и увеличили колёсную базу на 16,5 см — до 282 см, чтобы улучшить устойчивость на высокой скорости и управляемость на неровном покрытии.

Кузовные панели изготовлены из углеродного волокна. При проектировании инженеры использовали компьютерное моделирование аэродинамики для оптимизации обтекания на скоростях свыше 160 км/ч. Кабина стала на 5 см шире, а новая защитная рама рассчитана на повышенные нагрузки. Подвеска получила трёхдюймовые амортизаторы DYNAMIX DV Live Valve с внутренними перепускными клапанами и гоночными настройками. Дополнительно установлен рулевой демпфер FOX, который помогает гасить сильные удары от колёс.

Автор: Polaris Источник: www.carscoops.com

Для продолжительных заездов предусмотрен топливный бак объёмом 170 л против 129 л у предыдущей гоночной версии. Запас топлива позволяет преодолевать более 320 км без дозаправки. Электроника MoTeC управляет работой двигателя и распределением электропитания. Polaris начнёт принимать ограниченные заказы через эксклюзивного дистрибьютора SCI Distribution по цене от 200 000 долларов. Дебют в соревнованиях состоится на гонке King of the Hammers в 2027 году.

Источник: carscoops

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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