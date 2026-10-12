Персональное облако в брелоке для ключей: проект Foldra сорвал кассу на Kickstarter

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| Новость | Гаджеты

Проект Foldra на площадке Kickstarter предлагает переосмыслить концепцию облачного хранилища. Вместо платных подписок и зависимости от интернета создатели предлагают EDC-устройство размером с брелок, которое создает собственную сеть Wi-Fi и работает полностью автономно. Проект уже поддержали 175 пользователей, собрав почти 24 тыс. долларов при минимальной цели в 5 тыс. долларов. Краудфандинговая кампания продлится до 5 ноября этого года.

Автор: Hanry William Источник: www.kickstarter.com

Суть Foldra довольно проста: после включения устройство разворачивает локальную беспроводную сеть, вы сканируете QR-код камерой смартфона или планшета и получаете доступ к своим файлам через браузер по адресу foldra.local. Никаких приложений, аккаунтов или платных облачных сервисов. Данные хранятся на microSD-карте внутри устройства и физически всегда остаются при вас.

Автор: Hanry William Источник: www.kickstarter.com

Брелок оснащен экраном, встроенным аккумулятором и может работать как обычная флешка при подключении через USB-C. Устройство построено на базе ESP32-S3, управление происходит через сенсорный дисплей, а встроенный динамик будет уведомлять о завершении копирования файлов.

На экране можно просматривать сохраненные файлы, запускать мини-игры, устанавливать таймеры, менять настройки или включать воспроизведение аудио. Разработчики подчеркивают, что к Foldra одновременно могут подключаться несколько устройств для совместной работы.

Предусмотрено три режима безопасности: открытый доступ (Open Mode), защита PIN-кодом (Private Mode) и режим Stealth Mode, скрывающий имя сети. Есть возможность удаленной блокировки, а также функция звукового сигнала для быстрого поиска брелока. Для особо чувствительных данных может использоваться зашифрованное хранилище Vault — правда, эта функция появится только при достижении общего объема финансирования проекта в 50 тыс. долларов.

Автор: Hanry William Источник: www.kickstarter.com

Минимальная цена на Kickstarter — $89 за набор с карточкой SanDisk на 8 ГБ. Для разработчиков и энтузиастов предлагается комплектация «Maker Edition» за $139 с прозрачным корпусом, полным доступом к API, SDK и документацией, а также карточкой на 32 ГБ. Доставка первых партий запланирована на март 2027 года.

Еще по теме практичных EDC-гаджетов читайте — 10 брендовых брелоков для ключей с полезными функциями.

Источник: gadgetify.com

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