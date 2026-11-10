Logitech превратила XR-контроллеры в хирургические инструменты для тренировок врачей

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Вместо десятков отдельных хирургических инструментов — три универсальных контроллера с регулируемым сопротивлением. Концепция MX Surgical, созданная дизайнером Никласом Андреасеном при сотрудничестве с Logitech, позволяет отрабатывать хирургические манипуляции в смешанной реальности. Система объединяет физические имитации инструментов, тактильную обратную связь и виртуальную модель анатомии.

Контроллеры рассчитаны на три группы инструментов: ножницы и зажимы с кольцевыми рукоятками, щипцы и инструменты с ручкой для захвата пальцами. Встроенные датчики и механизмы регулировки сопротивления имитируют усилие, которое хирург ощущает при работе с настоящими инструментами. При этом один контроллер может менять характер движения и сопротивления, изображая разные инструменты одной группы.

Для тренировки предусмотрены сменные многослойные накладки, имитирующие ткани на различной глубине. Гарнитура смешанной реальности показывает анатомические структуры и меняет изображение по мере продвижения процедуры.

Дополнительная программная платформа оценивает точность движений, силу нажатия, скорость реакции и эффективность манипуляций. Преподаватели могут дистанционно просматривать результаты занятий, а сложность упражнений автоматически повышается по мере совершенствования навыков.

Вся система размещается в переносном кейсе. Её можно использовать дома или в медицинском учебном заведении, причём для работы с визуальной частью предусмотрен и вариант без XR-гарнитуры — с обычным экраном.

Пока MX Surgical остаётся концептом: Logitech и разработчик не объявляли стоимость и сроки выпуска. Проект уже получил награду Emerging Product Designer of the Year на European Product Design Awards 2026, три студенческие награды Core77 и номинацию на премию Red Dot Peter Zec Prize.

Источник: yankodesign