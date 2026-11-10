Logitech превратила XR-контроллеры в хирургические инструменты для тренировок врачей

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Гаджеты

Вместо десятков отдельных хирургических инструментов — три универсальных контроллера с регулируемым сопротивлением. Концепция MX Surgical, созданная дизайнером Никласом Андреасеном при сотрудничестве с Logitech, позволяет отрабатывать хирургические манипуляции в смешанной реальности. Система объединяет физические имитации инструментов, тактильную обратную связь и виртуальную модель анатомии.

Автор: Никлас Андреасен/Logitech Источник: www.yankodesign.com

Контроллеры рассчитаны на три группы инструментов: ножницы и зажимы с кольцевыми рукоятками, щипцы и инструменты с ручкой для захвата пальцами. Встроенные датчики и механизмы регулировки сопротивления имитируют усилие, которое хирург ощущает при работе с настоящими инструментами. При этом один контроллер может менять характер движения и сопротивления, изображая разные инструменты одной группы.

Для тренировки предусмотрены сменные многослойные накладки, имитирующие ткани на различной глубине. Гарнитура смешанной реальности показывает анатомические структуры и меняет изображение по мере продвижения процедуры.

Автор: Никлас Андреасен/Logitech Источник: www.yankodesign.com

Дополнительная программная платформа оценивает точность движений, силу нажатия, скорость реакции и эффективность манипуляций. Преподаватели могут дистанционно просматривать результаты занятий, а сложность упражнений автоматически повышается по мере совершенствования навыков.

Вся система размещается в переносном кейсе. Её можно использовать дома или в медицинском учебном заведении, причём для работы с визуальной частью предусмотрен и вариант без XR-гарнитуры — с обычным экраном.

Автор: Никлас Андреасен/Logitech Источник: www.yankodesign.com

Пока MX Surgical остаётся концептом: Logitech и разработчик не объявляли стоимость и сроки выпуска. Проект уже получил награду Emerging Product Designer of the Year на European Product Design Awards 2026, три студенческие награды Core77 и номинацию на премию Red Dot Peter Zec Prize.

Источник: yankodesign

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 125 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Гаджеты 306 2947 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Машинка для стрижки йорка: почему шелковую шерсть не стригут обычным ножевым блоком

Большинство владельцев декоративных собак при выборе электрического инструмента для домашнего ухода ориентируются на формальные паспортные показатели мощности двигателя и емкости встроенного...

Почему без УЗО на 30 мА не сдают новые дома, хотя пункт 7.1.71 ПУЭ его лишь рекомендует

В щитке любой новостройки рядом с автоматами стоит устройство защитного отключения с надписью 30 мА, а в панельке 70-х годов его обычно нет вовсе. Разбираясь, почему УЗО на 30 мА стало обязательным...

Сколько видит глаз: мегапиксели сетчатки, 8K и миф о 24 кадрах

Сколько кадров в секунду реально видит человек, где проходит предел разрешения глаза и что такое пиксель на градус. Плюс почему в кино до сих пор 24 кадра и нужен ли вам 8K-телевизор.

24-дюймовый изогнутый моноблок на Core i7-3610QM: большой обзор

Моноблоки «всё в одном» давно перестали быть редкостью, но этот — особый случай: изогнутый экран, белый корпус «под слоновую кость» и при этом весьма достойный процессор Intel Core i7....