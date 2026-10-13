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Google представила Fitbit Edge — новый фитнес-трекер с экраном, который работает и с Android, и с iPhone. Цена составляет $179,99, предзаказы открыты 12 октября, а продажи начнутся 27 октября.

Fitbit Edge занимает промежуточное положение между Fitbit Air и Pixel Watch 5. Он сочетает компактность трекера и часть функций умных часов.

Устройство получило 1,34-дюймовый always-on AMOLED-экран. Google заявляет, что площадь экрана на 46% больше, чем у предыдущих Fitbit-трекеров.

Fitbit Edge весит 17,7 г без ремешка и имеет толщину 11,5 мм. Корпус выполнен из переработанного алюминия.

Трекер поддерживает Android 11 и выше, а также iPhone с iOS 16.4 и новее. В отличие от Pixel Watch 5, он не ограничен Android-смартфонами.

Fitbit Edge получил встроенный GPS, более 40 режимов тренировок и автоматическое распознавание активности. Также есть датчики ЭКГ, SpO2, температуры кожи, пульса и HRV.

Устройство работает до семи дней от одного заряда. Полная зарядка занимает около 90 минут.

Fitbit Edge стал первым Fitbit со сменным аккумулятором. Это позволяет пользователю заменить батарею без замены всего устройства.

Google Health Coach с поддержкой Gemini может создавать персональные планы тренировок. Для этой функции требуется подписка Google Health Premium.

При покупке Fitbit Edge предоставляется три месяца Google Health Premium. Также анонсирована специальная версия Stephen Curry за $219,99.

Источник: Teknoburada.Net