Два компакта от Nitecore с тремя распределениями света: представлены фонари MT1A/С Max

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Бренд светодиодных фонарей Nitecore расширяет линейку компактных ручных моделей. Представлены новинки MT1A Max и MT1C Max со световым потоком 800 и 1000 люмен соответственно в компактном форм-факторе. Модели построены на светодиодах NiteLab M515S в текстурированном отражателе, у каждой модели три вида распределения света (дальний фокусированный, ближний рассеянный и их комбинация) и по три уровня яркости на них. MT1A питается от элемента NL1411R (1100 мАч), либо AA батарейки, а MT1C — от NL1816R (1600 мАч), либо CR123.

Автор: Nitecore Источник: www.nitecore.com

Габариты (алюминиевые корпуса) MT1A Max 93х20 мм, масса 53 г, у MT1C Max — 88х27 мм и 80 г. (с батареей). Есть клипсы для крепления. Защита от воздействий внешней среды — IP68. Управление хвостовой кнопкой.

Драйверы фонарей со стабилизацией тока и термоконтролем.

Стоимость моделей пока не объявлена.

MT1A Max
MT1A Max
Автор: Nitecore Источник: www.nitecore.com
MT1C Max
MT1C Max
Автор: Nitecore Источник: www.nitecore.com

Источник: Сайт производителя

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