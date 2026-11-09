1450 люменов, лазер и USB-C: Sofirn представила необычный карманный фонарь ST3

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Китайская компания Sofirn представила карманный фонарь ST3, который совмещает три разных инструмента: мощный светодиодный источник света, красный лазер и регулируемую боковую подсветку. Максимальная яркость достигает 1450 люменов, а вместо одного типа аккумулятора устройство может использовать обычные батарейки AA.

Sofirn ST3 предлагает три режима работы: направленный луч, широкое заливающее освещение и красный лазер мощностью 0,35 мВт. Для боковой подсветки предусмотрена плавная регулировка яркости и цветовой температуры в диапазоне от 2700 до 6500 К. Это позволяет использовать фонарь не только на улице, но и при работе с мелкими деталями, ремонте и осмотре оборудования.

Для питания используется литий-ионный аккумулятор формата 14100 ёмкостью 2000 мА·ч со встроенным разъёмом USB Type-C. Если зарядить его невозможно, можно установить две стандартные батарейки AA. Такая совместимость особенно полезна в поездках и ситуациях, когда поблизости нет розетки. Переключение режимов выполняется магнитным переключателем, а отдельная кнопка позволяет заблокировать устройство от случайного включения.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава AL6061-T6. Фонарь весит 126,6 г, выдерживает падение с высоты до 1,5 м и защищён от воды по стандарту IPX6. Производитель предлагает три варианта окраски: серый, оранжевый и зелёный. На официальном сайте Sofirn ST3 оценён в 39,99 доллара.

Источник: sofirnlight