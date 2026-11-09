Samsung может ограничить бесплатное использование Galaxy AI в смартфонах Galaxy S27

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung тестирует новую модель монетизации Galaxy AI, при которой часть возможностей искусственного интеллекта станет платной, а бесплатное использование остальных функций будет ограничено. Изменения могут дебютировать вместе с серией Galaxy S27 в 2027 году. На это указывают обнаруженные в программном коде компании упоминания подписки Galaxy AI Premium и скриншоты One UI.

Автор: Ian Edokov Источник: unsplash.com

Согласно утечке, Samsung рассматривает тариф Max стоимостью $4,99 в месяц или $47,99 за год. Пользователям без подписки оставят стандартные инструменты, включая Now, Browsing Assistant, Photo Assist, Creative Studio, Smart Captures, клавиатуру Samsung и Personal Agent. Однако бесплатный доступ к ним будет ограничен определённым количеством операций. После исчерпания лимита потребуется доплата либо переход на Premium. Подписка Max, по имеющимся данным, увеличит доступный объём использования в четыре раза.

В платный пакет также могут войти генерация видео из фотографий Gen Video, автоматизация действий в приложениях Bixby Action и расширенная версия ежедневной сводки Daily Briefing. Первоначально новую систему, предположительно, опробуют на смартфонах Galaxy S27, после чего её могут распространить на другие устройства Samsung. Среди первых рынков называют Южную Корею и США, но окончательная география запуска пока неизвестна.

Важное уточнение: речь пока не о принятом решении Samsung. Информация основана на анализе тестовой версии приложения и программных строк. Более того, официальная позиция компании предусматривает сохранение бесплатного доступа к базовым функциям Galaxy AI. Платными могут стать новые расширенные инструменты и сторонние сервисы.

Источник: sammyguru

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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