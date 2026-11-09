Apple может отказаться от отдельной кнопки Action уже в следующем поколении

Кнопка Action, появившаяся в iPhone 15 Pro в 2023 году, может исчезнуть из смартфонов Apple во второй половине 2027 года. Об этом написал в Weibo инсайдер Instant Digital, связав отказ с выходом юбилейного iPhone 20.

Вместо отдельного элемента управление возьмет на себя кнопка Camera Control. По версии источника, нажатие будет открывать камеру, а удержание вызовет то действие, которое раньше закреплялось за Action. Сейчас Camera Control, впервые появившаяся в iPhone 16, при длительном нажатии включает Visual Intelligence, поэтому Apple придется перераспределить жесты внутри одной кнопки.

История Action объясняет, почему компания вообще может от нее отказаться. В 2023 году она заменила механический переключатель бесшумного режима и предложила настраиваемое действие: камера, диктофон, фонарик, перевод, шорткаты, переключение звуковых профилей. Однако одиночное нажатие при этом ничего не запускает — система просит удерживать клавишу, а сами функции дублируются значком на экране блокировки и приложением «Команды».

Еще один аргумент косвенный: в складном iPhone Duo, который вышел в 2026 году, отдельной кнопки Action нет. Издание связывает это с толщиной корпуса, где зарезервировать место под дополнительный элемент оказалось сложнее, чем в обычном моноблоке.

Данные инсайдера стоит воспринимать как рабочую гипотезу, а не как план. Instant Digital публикует сведения о прототипах Apple, не раскрывая источник информации, а подтверждений от других утечек — в том числе от Марка Гурмана из Bloomberg — на момент публикации не появилось. Неизвестно и то, идет ли речь только о линейке iPhone 20 или обо всех моделях второй половины 2027 года.

Apple состав кнопок будущих аппаратов не комментировала, как и сроки их выхода. До анонса конфигурация управления может измениться, поэтому исчезновение Action пока остается предположением одного наблюдателя.

Источник: Android Headlines