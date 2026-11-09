Vivo добралась до аккумуляторов на 12 000 мА·ч и готовит ещё более ёмкие батареи

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Аккумуляторы ёмкостью почти 12 000 мА·ч уже достигли стадии массового производства у Vivo. Номинальная ёмкость крупнейшей батареи составляет 11 970 мА·ч, а её фактический показатель обозначен как превышающий 12 000 мА·ч. Об этом сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station, на публикацию которого ссылается IT Home.

Для сравнения, большинство современных флагманских смартфонов оснащается батареями на 5000-6000 мА·ч. Новая разработка почти вдвое превосходит этот уровень. При этом Vivo не собирается останавливаться на достигнутом: по данным инсайдера, компания уже готовит аккумулятор большей ёмкости для нового устройства с крупным экраном.

Пока неизвестно, какой именно смартфон первым получит батарею на 12 000 мА·ч. Не раскрыты также её габариты, масса и скорость зарядки. Отдельно стоит учитывать, что речь идёт об утечке, а не об официальном анонсе производителя.

Источник: gizchina