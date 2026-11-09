Vivo добралась до аккумуляторов на 12 000 мА·ч и готовит ещё более ёмкие батареи

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Аккумуляторы ёмкостью почти 12 000 мА·ч уже достигли стадии массового производства у Vivo. Номинальная ёмкость крупнейшей батареи составляет 11 970 мА·ч, а её фактический показатель обозначен как превышающий 12 000 мА·ч. Об этом сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station, на публикацию которого ссылается IT Home.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Для сравнения, большинство современных флагманских смартфонов оснащается батареями на 5000-6000 мА·ч. Новая разработка почти вдвое превосходит этот уровень. При этом Vivo не собирается останавливаться на достигнутом: по данным инсайдера, компания уже готовит аккумулятор большей ёмкости для нового устройства с крупным экраном.

Пока неизвестно, какой именно смартфон первым получит батарею на 12 000 мА·ч. Не раскрыты также её габариты, масса и скорость зарядки. Отдельно стоит учитывать, что речь идёт об утечке, а не об официальном анонсе производителя.

Источник: gizchina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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