Consistent выпустила 2-Мп камеру видеонаблюдения с цветным ночным видением

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Consistent Infosystems выпустила уличную камеру видеонаблюдения 2MP Dual Light Bullet. Модель предназначена для дома, офиса и коммерческих объектов и сочетает ИК-подсветку, белые LED-прожекторы и встроенный микрофон.

Камера использует сенсор разрешением 2 Мп и фиксированный объектив 3,6 мм. Ночью она может работать в инфракрасном режиме с дальностью до 20 метров, а при включении двух белых прожекторов — снимать цветное видео в условиях слабого освещения и темноте.

Автор: Consistent Источник: www.fonearena.com

Встроенный микрофон записывает звук вместе с видео. Управление UTC позволяет настраивать совместимую камеру напрямую через DVR по коаксиальному кабелю.

Корпус выполнен в белом цилиндрическом формате и рассчитан на уличную установку. Камера получила многоугольное регулируемое основание, защиту от погодных воздействий и влаги.

Рекомендованная розничная цена составляет 2999 рупий. Камера доступна через партнерскую сеть Consistent Infosystems в Индии и в официальном интернет-магазине компании.

2MP Dual Light Bullet ориентирована на базовые сценарии наблюдения: подъезды, дворы, склады, магазины и офисные территории. Для работы с записью звука и настройкой по UTC потребуется совместимое оборудование.

Источник: FoneArena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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