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2CRSi Edge представила Vision Guard VG-15MV-66 — защищённую платформу для периферийного ИИ-видеонаблюдения на процессоре Intel Core Ultra 5 225H. Устройство объединяет вычислительный модуль, камеру, сетевые функции и питание по Ethernet в одном герметичном корпусе.

Vision Guard VG-15MV-66 построена на Intel Core Ultra 5 225H с 14 ядрами и графикой Intel Arc 130T. Процессор работает на частоте до 4,9 ГГц, а система поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-6400.

Платформа предназначена для локальной обработки видео и выполнения задач компьютерного зрения без постоянной передачи данных в облако. Для ускорения ИИ-инференса предусмотрена опциональная карта Axelera Metis M.2.

Vision Guard VG-15MV-66 получила два порта 2.5GbE и два защищённых PoE RJ45-разъёма. Через них можно подключить до трёх IP-камер, обеспечивая им питание и сеть без отдельного PoE-коммутатора.

Устройство выполнено в корпусе с защитой IP66 и использует пассивное охлаждение без вентиляторов. Такая конструкция рассчитана на установку на столбах освещения, дорожной инфраструктуре и других объектах, где требуется долговременная работа в сложных условиях.

Vision Guard VG-15MV-66 поддерживает прямое крепление камеры и совместима с фиксированными и PTZ-моделями. Производитель позиционирует платформу как готовое решение для развёртывания на улице без отдельного шкафа, коммутатора и оборудования распределения питания.

Несмотря на наличие дискретной по классу интегрированной графики Intel Arc 130T, Vision Guard VG-15MV-66 не является игровой системой. Производитель не заявлял поддержку игр, а характеристики устройства ориентированы на ИИ-анализ видео и периферийные вычисления.

Источник: IT Home