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Компания XTEND AI Robotics получила американский патент на архитектуру, в которой полезная нагрузка дрона может передавать платформе команды для навигации и изменения поведения в реальном времени. Патент US 12 743 960 был выдан Бюро по патентам и товарным знакам США 22 сентября 2026 года.

Технология построена вокруг операционной системы XOS. Адаптер полезной нагрузки служит физическим и коммуникационным интерфейсом между датчиком, камерой или другим модулем и контроллером платформы. Через XOS сигнал нагрузки преобразуется в конкретную команду управления полётом.

Например, сенсор может обнаружить дорогу, другой беспилотник или препятствие и передать соответствующий сигнал. Система способна преобразовать его в манёвр по изменению курса, чтобы обойти обнаруженный объект. При этом оператор сохраняет контроль над ключевыми решениями миссии.

Помимо навигации, полезная нагрузка через XOS может менять изображение на дисплее оператора или активировать заданные режимы поведения. Компания упоминает функции уклонения, перехвата и противодействия, относящиеся к оборонительным сценариям.

Патент охватывает архитектуру с несколькими полезными нагрузками и их активным участием в управлении платформой. XTEND описывает её как часть открытой экосистемы: сторонние разработчики смогут создавать датчики, камеры, средства связи и другие модули для платформ компании.

Для интеграции оборудования предусмотрен Generic Payload Hub — единый интерфейс на платформах XTEND. Он должен позволить производителям устанавливать совместимые модули на разные аппараты без отдельной адаптации для каждого типа беспилотника.

Таким образом, полезная нагрузка перестаёт быть только источником данных и получает возможность влиять на выполнение миссии. Компания позиционирует XOS как программную основу для автономных роботизированных платформ, объединяющую оператора, искусственный интеллект, датчики и оборудование сторонних разработчиков.

Патент подтверждает правовую охрану предложенной архитектуры, но не означает, что технология уже доступна в серийных дронах или начала использоваться в конкретных операциях.

Источник: DroneDG