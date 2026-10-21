Во Флориде готовят к службе летающий электромобиль полиции со скоростью до 102 км/ч

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| Новость | Дроны, роботы и конструкторы

Полицейское управление Политехнического университета Флориды готовится использовать одноместный электрический летательный аппарат Jetson ONE для патрулирования территории кампуса и помощи при чрезвычайных ситуациях. Аппарат под названием Astro развивает скорость до 102 км/ч и может находиться в воздухе около 20 минут. Перед началом полицейской эксплуатации университету необходимо получить разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Автор: Политехнический университет Флориды Источник: interestingengineering.com

Jetson ONE оснащён восемью электродвигателями с отдельными воздушными винтами и способен вертикально взлетать и садиться. Его масса с аккумуляторами составляет около 115 кг.

Для аварийных ситуаций предусмотрены баллистический парашют, автоматическая посадка и система управления, рассчитанная на продолжение полёта при отказе одного двигателя. Однако 20 минут полёта ограничивают применение аппарата короткими вылетами, а не продолжительным патрулированием.

В университете рассчитывают использовать Astro не только для наблюдения за кампусом. После сильных штормов и других происшествий аппарат может помочь обследовать пострадавшие участки и доставить необходимые грузы туда, куда затруднён доступ наземного транспорта. Университет также намерен сотрудничать с региональными правоохранительными органами и использовать полёты для инженерных исследований. Студенты и преподаватели смогут изучать реальные эксплуатационные данные электрического летательного аппарата.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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