Робот-собака RAIBO2 пробежала марафон на одном заряде и сохранила 34% энергии

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Четвероногий робот RAIBO2 из Южной Кореи преодолел марафонскую дистанцию 42,195 км без подзарядки и замены аккумулятора. На финише у него оставалось около 34% заряда, а расчётная дальность хода достигла примерно 65 км. Результат, полученный исследователями Корейского передового института науки и технологий (KAIST), показал, что четвероногие роботы способны передвигаться на большие расстояния без остановок для зарядки.

Автор: KAIST Источник: www.heise.de

Испытание прошло в ноябре 2024 года на марафоне Sangju Dried Persimmon в Южной Корее. RAIBO2 завершил дистанцию за 4 часа 19 минут 52 секунды. Маршрут включал подъёмы и участки со сложным рельефом. Исследователи регистрировали энергопотребление, температуру, напряжение и ток, сопоставляя эти данные с показателями GPS. В сентябре 2026 года результаты работы опубликовал журнал Nature.

Разработчики добились результата за счёт совместной оптимизации конструкции, электроприводов и системы управления движением. Они снизили потери энергии при работе суставов и контакте лап с поверхностью, сохранив способность робота двигаться с высокой скоростью. По оценке команды, запас энергии позволяет RAIBO2 пройти около 65 км на одном заряде — более чем втрое дальше, чем у сопоставимых четвероногих роботов предыдущего поколения в пересчёте на ёмкость аккумулятора.

Теперь исследователи намерены перенести технологию из лабораторного прототипа в серийные машины для промышленности. Для этого предстоит обеспечить одинаковую эффективность разных экземпляров, снизить стоимость производства и подтвердить надёжность при воздействии пыли, влаги, вибрации и перепадов температуры. Для роботов, которым предстоит работать на промышленных площадках и удалённых объектах, запас хода без подзарядки может стать не менее важным параметром, чем скорость и способность преодолевать препятствия.

Источник: nature

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +91.40
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