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DJI Enterprise расширила в Европе программу Advanced GEO Products Training Services: первым сертифицированным учебным дилером в регионе Бенилюкс стала компания Drone Parts Center из бельгийского Нивеля. Она начнёт проводить официальное обучение работе с картографическим дроном Matrice 4E и лидарным модулем Zenmuse L3.

Программа рассчитана на специалистов, которые используют беспилотники для топографической съёмки, строительства, мониторинга объектов и других геопространственных задач. Она объединяет онлайн-самоподготовку, очную практику, оценку знаний и выдачу сертификата DJI после успешного завершения курса.

Курс по Matrice 4E посвящён продвинутым фотограмметрическим сценариям. Участники изучат планирование полётов, режимы Smart 3D Capture, съёмку коридоров и площадей, наклонную съёмку, полёты на малой высоте, развёртывание базовой станции D-RTK 3, обработку данных в DJI Terra, редактирование моделей в DJI Modify и анализ в ГИС.

Автор: DJI

По данным DJI, Matrice 4E способен за один полёт обследовать площадь до 2 квадратных километров. Курс применим для топографических работ, контроля строительства, расчёта объёмов материалов, обследования крыш и фасадов, а также реконструкции обстоятельств происшествий.

Отдельная программа посвящена Zenmuse L3. Она охватывает основы лидарной съёмки, планирование миссий, сложные маршруты, рабочие процессы RTK и PPK, классификацию облаков точек, их редактирование и реконструкцию. Такие навыки особенно востребованы при картировании лесов, насыпей, карьеров, линий электропередачи и железных дорог, где растительность затрудняет обычную фотограмметрию.

Лидар Zenmuse L3 способен излучать до 2 миллионов лазерных импульсов в секунду. При высоте полёта 120 метров заявленная вертикальная точность составляет около 3 сантиметров. В сочетании с Matrice 400 система за один полёт может покрыть до 4 квадратных километров, одновременно собирая лидарные и фотограмметрические данные.

Обучение начинается с самостоятельного изучения материалов на портале DJI. На текущий момент они доступны на английском языке; французская версия ожидается в январе 2027 года. Затем участники проходят один или два дня очной практики в Нивеле либо на площадке заказчика. Занятия проводят на английском или французском языке.

Перед получением сертификата слушатели сдают теоретическую и практическую аттестацию. Доступ к обновляемым учебным материалам сохраняется в течение пяти лет. Для участия не требуется опыт в геодезии или предварительная покупка оборудования, однако курс не заменяет удостоверение пилота беспилотника.

Программа пока доступна только в Европе. DJI Enterprise описывает её как стандартизированную систему подготовки, в которой обучение проводят отобранные и сертифицированные компанией дилеры.

Источник: DroneDG