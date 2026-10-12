BYD Xiao Di получит 31 степень свободы и точность манипуляций до 1 мм

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| Новость | Дроны, роботы и конструкторы

BYD раскрыла внешний облик своего первого собственного человекоподобного робота через патентную документацию. Дизайн был опубликован Китайским национальным управлением интеллектуальной собственности 9 октября 2026 года.

В документе фигурирует машина с антропоморфной конструкцией, напоминающая ранее представленную модель Xiao Di. При этом BYD не подтвердила, что опубликованный дизайн соответствует серийной версии устройства.

Ранее компания сообщала, что Xiao Di имеет рост 1,61 м и весит 58,5 кг. В роботе заявлены 31 степень свободы, а точность повторяемых движений руки достигает примерно 1 мм.

Автор: BYD Источник: finance.sina.com.cn

Такие параметры должны позволять машине захватывать предметы, выполнять простые жесты и указывать на объекты. Насколько стабильно эти действия будут работать вне лабораторных условий, BYD пока не сообщала.

В патентных изображениях виден корпус в чёрно-белой гамме, округлая голова без экрана и подвижные сочленения в туловище, руках и ногах. Пропорции машины рассчитаны на перемещение и работу в пространствах, изначально спроектированных для человека.

BYD рассматривает применение робота в сервисе, образовании и на производстве. В автосалонах он потенциально сможет встречать посетителей, рассказывать о моделях и демонстрировать мультимедийные функции автомобилей.

Работу над собственными гуманоидами BYD начала в 2022 году. Позднее компания вложилась в Agibot в 2023 году и получила долю в Percibot в 2025 году.

На предприятии BYD в Чанше уже испытывали робота Ubtech Walker S1 для транспортировки материалов и распознавания объектов. Это подтверждает интерес компании к использованию человекоподобных систем в производственных процессах.

Сроки выхода Xiao Di на рынок, его стоимость и финальный набор характеристик остаются неизвестными. BYD также не сообщала, станет ли робот частью автосалонов или останется исследовательским проектом.

Источник: Interesting Engineering

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