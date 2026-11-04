Antigravity выпустила набор Follow Me для дрона A1 с управлением с запястья

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Antigravity выпустила набор Follow Me Bundle для дрона A1, который превращает аппарат в камеру для съемки в режиме Follow Me. Комплект вышел 20 октября 2026 года и стоит 799 долларов за версию с дроном.

A1 записывает сферическое видео в разрешении 8K с помощью двух камер. Вместо того чтобы удерживать один объект в кадре, дрон фиксирует всю сцену, а пользователь выбирает ракурсы и объекты уже при монтаже.

В набор входят два носимых пульта: Watch Remote и Ring Remote. Часы с экраном 1,72 дюйма позволяют запускать дрон, выбирать режимы, менять траекторию полета и активировать Follow Me. Их встроенный GPS дополняет визуальное отслеживание и помогает сохранять объект при быстром движении или кратковременной потере обзора.

Кольцо поддерживает функцию Drag-to-Fly. Пользователь «захватывает» дрон виртуально и меняет его положение жестами руки: поднимает или опускает, смещает в сторону, приближает или отдаляет аппарат. На расстоянии до 10 метров можно направить A1 на нужную точку без классического пульта.

Набор также включает полные защитные кожухи винтов Full-Coverage Propeller Guards. Они полностью закрывают пропеллеры и предназначены для дополнительной защиты при полетах на малой высоте рядом с людьми и препятствиями. Antigravity подчеркивает, что кожухи не делают дрон неуязвимым к столкновениям.

Для владельцев A1 доступен отдельный набор Follow Me Bundle Accessory Kit стоимостью 339,99 долларов. Действующим владельцам дрона Antigravity предлагает скидку 20%, снижая цену до 271,99 доллара.

Комплект Follow Me Bundle не включает очки Vision Goggles и контроллер Grip, которые входят в стандартный набор A1. Из-за этого стоимость версии с дроном ниже: стандартный набор ранее стоил 1599 долларов.

Продажи доступны на сайте Antigravity, а в США также через Best Buy. Доступность отдельных аксессуаров и цены могут различаться в зависимости от региона.

Источник: DroneDG