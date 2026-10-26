Sigma представила компактный объектив 50mm F1.4 CL DG Contemporary

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Sigma представила полнокадровый фикс-объектив Sigma 50mm F1.4 CL DG | Contemporary. Новинка открывает линейку CL внутри серии I и должна выйти в начале весны 2027 года в байонетах L-mount и Sony E.

Объектив сочетает светосилу F1.4 с компактным металлическим корпусом. Его длина составляет 54 мм в версии для L-mount и 56 мм для Sony E, а масса — 375 граммов. Для установки доступны фильтры диаметром 52 мм.

Оптическая схема включает девять элементов в шести группах, в том числе три асферические линзы и один элемент из стекла FLD. Sigma заявляет намеренное управление аберрациями: такой подход должен дать мягкий рисунок в зоне фокуса, объемное изображение и плавный переход фона в боке.

В объективе применен новый привод автофокуса RDD — Rotary Direct Drive. Он использует магниты и катушки, расположенные по окружности корпуса, и рассчитан на перемещение всей оптической группы вместо внутренней фокусировки. Это позволило сохранить небольшую длину объектива.

Во время автофокусировки достаточно повернуть кольцо фокусировки, чтобы мгновенно перейти в ручной режим. Отдельный переключатель AF/MF для этого не требуется.

Корпус выполнен из металла и получил пылезащищенную и брызгозащищенную конструкцию. Передняя линза покрыта водоотталкивающим и грязеотталкивающим покрытием. На объективе есть кольца фокусировки и диафрагмы, шкала дистанций и шкала глубины резкости.

Диафрагма состоит из 14 лепестков и формирует практически круглую форму при частичном закрытии. Минимальная дистанция фокусировки составляет 45 см, максимальное увеличение — 1:6,8, минимальная диафрагма — F16.

В комплект входят бленда, передняя и задняя крышки, магнитная металлическая крышка и чехол. Версия для L-mount будет доступна в черном и серебристом цветах, для Sony E — только в черном.

Цену и точную дату начала продаж Sigma пока не объявила. Компания указала лишь, что объектив появится у авторизованных дилеров в начале весны 2027 года.

Источник: PRONEWS