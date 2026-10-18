Nikon дисквалифицировала победителя конкурса видеомикроскопии Small World in Motion 2026 из-за ИИ

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Компания Nikon отменила результаты ежегодного международного конкурса видеомикроскопии Small World in Motion 2026 и дисквалифицировала ранее объявленного победителя после того, как члены жюри заподозрили использование искусственного интеллекта при создании конкурсной работы.

Победившее видео демонстрировало движение ресничек — микроскопических волосковидных структур на поверхности клеток дыхательных путей, которые отвечают за очищение органов дыхания от слизи и пыли. Длина таких ресничек обычно не превышает 10 микрометров (одна тысячная миллиметра), а их синхронное волнообразное движение сложно зафиксировать на видео без искажений.

Автор: nikonsmallworld Источник: www.nikonsmallworld.com

Автором ролика выступил исследователь оптических систем Нинг Ху из Национального университета Сингапура. Он подтвердил применение инструментов искусственного интеллекта на этапе постобработки — то есть при редактировании уже отснятого материала, однако заявил, что это не нарушает правила конкурса, запрещающие публикацию полностью сгенерированных нейросетью видео.

Поводом для проверки стали визуальные несоответствия в ролике: отдельные фиолетовые структуры клетки появлялись и пропадали в кадре, а зелёные реснички возникали в местах, где их быть не должно, при этом их размеры не совпадали с реальными биологическими показателями. Жюри запросило у автора исходную запись в оттенках серого для проверки подлинности, однако после дополнительных консультаций организаторы приняли решение исключить работу из конкурса.

Представитель Nikon уточнил, что дисквалификация связана исключительно с несоблюдением регламента конкурса и не затрагивает научную репутацию или добросовестность исследователя.

Новым победителем Small World in Motion 2026 признано видео Нгуена Нам Нята, запечатлевшее микроскопического круглого червя и одноклеточный организм Dileptus.

В Nikon заявили, что распространение технологий обработки изображений и генеративного искусственного интеллекта усложняет проверку подлинности конкурсных материалов, и пообещали пересмотреть правила оценки работ для будущих сезонов конкурса.

Источник: 4pda

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