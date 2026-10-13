Lomography выпустила плёночную камеру с латунным корпусом и леопардовым принтом

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Фото и аксессуары

Компания Lomography начала продажи компактной плёночной камеры Lomomatic 110 Panthera Edition. Новинка выделяется корпусом из латуни с чёрным леопардовым рисунком, но сохраняет возможности базовой модели, включая мультиэкспозицию и длительную выдержку. Камера рассчитана на плёнку формата 110, популярную в 1970-х годах.

Автор: Lomography Источник: en.pronews.com

Объектив с фокусным расстоянием 23 мм использует многослойное просветление. Диафрагму можно переключать между f/2,8 и f/5,6, а светочувствительность вручную выбирать на уровнях ISO 100, 200 или 400. Для фокусировки предусмотрены четыре зональных режима, а встроенной вспышки нет — в комплект входит отдельный съёмный модуль.

В камере есть автоматическое управление выдержкой и режим Bulb, позволяющий удерживать затвор открытым для длительной экспозиции. Поддерживается мультиэкспозиция — несколько кадров можно совместить на одном участке плёнки. Для питания требуется одна батарейка CR2 напряжением 3 В, которую продают отдельно.

Формат 110 использует небольшие кассеты с плёнкой, рассчитанные на компактные камеры. Lomography возродила его в 2012 году и, по заявлению компании, остаётся единственным производителем, выпускающим одновременно плёнку 110 и камеры для неё. Версия Panthera продолжает эту линейку, делая акцент на необычном оформлении корпуса.

Источник: pronews

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 121 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
Блог Фото и аксессуары 161 726 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Белка не впадает в спячку: где она живёт зимой, если в дереве нет дупла

Зимой белку можно встретить в парке даже после снегопада. Она перебегает между деревьями, копается возле корней и снова исчезает в кроне. Но где зверёк проводит ночь, когда ветки покрыты снегом, а...

MuseHiFi U3 — мал, да удал — обзор мобильного ЦАПа/усилителя для наушников с 3,5 и 4,4 разъемами

Про компанию MuseHiFi я, конечно же, раньше слышал, но никогда ранее не имел дела с их девайсами. MuseHiFi — это китайский бренд, основанный в 2022 году и специализирующийся на...

Эксперимент с перелетом через континент: как камчатский краб перестроил Баренцево море

Осенью 1960 г. на борт пассажирского лайнера Ту-104 в Хабаровске загрузили девять деревянных ящиков со мхом и увлажненной марлей, внутри которых находились девять живых самок ракообразных с...

✦ ИИ  Саморез прокручивается в мебели? Как восстановить отверстие в ДСП и не менять всю деталь

Петля кухонного шкафа вырвалась из боковой стенки, дверца перекосилась, а саморез вращается на месте и больше не держится? Такая неисправность не обязательно означает, что мебель пора выбрасывать....

«Похороны» у ворон: что птицы на самом деле выясняют, когда собираются вокруг погибшего сородича

Если на газоне или обочине лежит погибшая ворона, вокруг неё иногда довольно быстро собираются другие. Они садятся на деревья и крыши, громко каркают, перелетают с места на место, а затем к ним...