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Компания Lomography начала продажи компактной плёночной камеры Lomomatic 110 Panthera Edition. Новинка выделяется корпусом из латуни с чёрным леопардовым рисунком, но сохраняет возможности базовой модели, включая мультиэкспозицию и длительную выдержку. Камера рассчитана на плёнку формата 110, популярную в 1970-х годах.

Объектив с фокусным расстоянием 23 мм использует многослойное просветление. Диафрагму можно переключать между f/2,8 и f/5,6, а светочувствительность вручную выбирать на уровнях ISO 100, 200 или 400. Для фокусировки предусмотрены четыре зональных режима, а встроенной вспышки нет — в комплект входит отдельный съёмный модуль.

В камере есть автоматическое управление выдержкой и режим Bulb, позволяющий удерживать затвор открытым для длительной экспозиции. Поддерживается мультиэкспозиция — несколько кадров можно совместить на одном участке плёнки. Для питания требуется одна батарейка CR2 напряжением 3 В, которую продают отдельно.

Формат 110 использует небольшие кассеты с плёнкой, рассчитанные на компактные камеры. Lomography возродила его в 2012 году и, по заявлению компании, остаётся единственным производителем, выпускающим одновременно плёнку 110 и камеры для неё. Версия Panthera продолжает эту линейку, делая акцент на необычном оформлении корпуса.

Источник: pronews