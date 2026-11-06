Leica готовит компакт без цветных снимков — с объективом 43 мм

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Профильный ресурс Leica Rumors сообщил, что компактная камера Leica Q3 43 Monochrom будет представлена в начале декабря 2026 года. Устройство получит матрицу без слоя цветных фильтров, поэтому физически не сможет делать цветные снимки.

Сенсор построен на той же базе, что у уже выпущенной Q3 Monochrom: полнокадровая BSI-КМОП-матрица с общей площадью 62,39 Мп и эффективным разрешением 60,3 Мп, лишенная фильтра Байера. Вместо цветовых каналов она регистрирует только яркость, что дает более высокую детализацию и лучшую светочувствительность за счет отсутствия потерь света на фильтрах.

Технология Triple Resolution сохранена: снимки можно делать в 60, 36 или 18 Мп, причем во всех режимах используется вся площадь сенсора, а не кроп. Диапазон светочувствительности у монохромной Q3 составляет ISO 100-200 000 в ручном режиме и 200-200 000 в автоматическом, с двумя базовыми значениями ISO 100-560 и 640-200 000. Видео пишется вплоть до C8K 8192 x 4320 и 8K 7680 x 4320, разумеется, тоже без цвета.

От обычной Q3 43 новинка должна унаследовать оптику. Это APO-Summicron 43 f/2 ASPH. из 11 элементов в 8 группах с семью асферическими поверхностями, с диапазоном диафрагм f/2-f/16 и макрорежимом от 26,5 см. Цифровой зум эмулирует фокусные 60, 75, 90, 120 и 150 мм, а кадрирование можно вести по рамкам в OLED-видоискателе на 5,76 млн точек.

Корпус, судя по линейке, останется компактным: 130 x 80,3 x 97,6 мм при защите IP52 и откидном 3-дюймовом сенсорном экране. У монохромных моделей Leica традиционно убирает красный логотип с передней панели, а надписи на верхней крышке делает черными или серыми.

Смысл такой камеры в другом характере изображения: без интерполяции цвета монохромный сенсор дает более плавные переходы тонов и меньше шума на высоких ISO, а на выходе получаются файлы DNG с 14-битной глубиной. Ограничение очевидно — снять цветной кадр на такую камеру невозможно, и для большинства задач потребуется вторая.

Leica подготовку модели не подтверждала. Ни цена, ни точная дата презентации, ни регионы продаж не объявлены; предыдущая Q3 Monochrom вышла как вторая монохромная модель в семействе Q после Q2 Monochrom.

Источник: IT Home