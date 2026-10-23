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Компания Sigma представила беззеркальную камеру FP2, которая сочетает компактный корпус с функциями профессиональной видеосъёмки. Модель получила полнокадровый сенсор разрешением 24,5 Мп, запись видео в формате 6K Open Gate и встроенное хранилище на 70 ГБ. Переключатель на корпусе позволяет быстро переходить между режимами фотосъёмки и видеопроизводства.

Новый сенсор с частично многослойной конструкцией обеспечивает более быстрое считывание данных и снижает искажения при съёмке движущихся объектов. Камера поддерживает серийную съёмку со скоростью до 20 кадров в секунду, распознаёт людей, животных и птиц. Аккумулятора хватает примерно на 370 фотографий или 130 минут видеозаписи — автономность выросла приблизительно на 30% относительно оригинальной Sigma fp.

В режиме видеосъёмки FP2 записывает материал в разрешении 6K с использованием всей площади сенсора. Динамический диапазон достигает 14,1 ступени, предусмотрена запись звука в формате 32-bit float, а для постобработки доступны ProRes RAW и профиль Leica L-Log. Функция Director's Viewfinder позволяет моделировать поле зрения профессиональных кинокамер, включая ARRI ALEXA 35 и Sony VENICE 2/BURANO.

Поставки Sigma FP2 запланированы на 11 ноября 2026 года, предварительные заказы начнут принимать 29 октября. Камера сохраняет компактную конструкцию предшественницы, но поддерживает расширение системы за счёт внешнего электронного видоискателя, дополнительных креплений и других аксессуаров. Встроенные 70 ГБ памяти дополняют слот для SD-карт, позволяя продолжить запись, когда съёмный накопитель заполнен.

Источник: pronews