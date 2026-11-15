CRKT превратила нож-бабочку M16 в тренажёр для отработки сложных трюков

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Нож-бабочка M16 получил тренировочную версию без заточки. Американская CRKT сохранила привычную механику оригинала, но заменила режущую часть незаточенной металлической конструкцией. Новинка предназначена для отработки переворотов, вращений и других приёмов флиппинга.

У тренировочного ножа-бабочки длина 19,7 см, а масса — всего 74 г. По этим параметрам он повторяет полнофункциональный M16-02BALI. Совпадают и алюминиевые рукояти с характерными отверстиями, и расположение шарниров. Это важно для флиппинга: изменение баланса и массы влияет на вращение и привычные движения пальцев.

Вместо стали MagnaCut используется незаточенная нержавеющая сталь 440C. Механизм IKBS с шариковыми подшипниками обеспечивает подвижность рукоятей, а защёлка фиксирует конструкцию в закрытом положении. Предусмотрена и съёмная карманная клипса.

Новинка продолжает линейку M16, созданную по дизайну Кита Карсона. CRKT сохранила геометрию и механику ножа-бабочки, изменив его назначение: теперь конструкция рассчитана на многократную отработку трюков без контакта с заточенной кромкой. При этом незаточенная модель не исключает защемлений и ударов при неудачных движениях.

Источник: gearpatrol