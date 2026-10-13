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Godox выпустила компактную цифровую камеру C100 с прозрачным видоискателем и встроенным экспонометром. Устройство предназначено для повседневной съёмки и может использоваться как внешний измеритель освещённости при работе с плёночными камерами.

C100 стала первой камерой Godox. Вместо обычного экрана на задней панели установлен прозрачный дисплей с пропускной способностью более 50%: фотограф видит сцену через него, а на изображение накладываются рамка кадра, режим работы, заряд батареи и параметры экспозиции.

Камера измеряет яркость в центральной области, занимающей около четверти кадра. На основе замера она предлагает значения диафрагмы и выдержки. Этот режим позволяет использовать C100 как портативный экспонометр для плёночной фотографии.

В режиме экспонометра доступны значения ISO от 100 до 3200, диафрагма от f/1,0 до f/64 и выдержки от 1 секунды до 1/8000 секунды. Производитель заявляет, что замер учитывает освещённость центральной части сцены.

Корпус C100 имеет размеры 104 x 71,7 x 19,1 мм и весит около 65 г. Прозрачный экран занимает площадь 60,8 x 47,8 мм. Камера поддерживает четыре соотношения сторон: 16:9, 4:3, 3:2 и 1:1.

Для хранения снимков и видео используется карта microSD объёмом до 128 ГБ. Файлы можно передать на смартфон по USB-C, который также служит для зарядки встроенного аккумулятора. Заявленная продолжительность непрерывной записи видео составляет более 1,5 часа.

В США камера продаётся по цене $44,90. Godox подчёркивает, что C100 не предназначена для замены профессиональной фотокамеры: устройство ориентировано на спонтанную бытовую съёмку и работу с плёнкой.

Источник: PRONEWS