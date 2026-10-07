Brightin Star выпустил ручной объектив 28mm f/2.8 в латунном корпусе

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Японский дистрибьютор Shoten Kobo официально объявил о начале продаж нового полнокадрового объектива Brightin Star 28mm f/2.8 для камер с байонетом Leica M. Компактное устройство выделяется сверхтонким профилем и полностью латунным корпусом. Толщина так называемого «объектива-блинчика» (ультракомпактного класса оптики) составляет 9,9 миллиметра.

Автор: Brightin Star Источник: en.pronews.com

Оптическая схема новинки включает шесть линз, объединенных в пять групп, что позволяет минимизировать оптические искажения. Фокусное расстояние в 28 миллиметров обеспечивает широкий угол обзора. Механизм ручной фокусировки синхронизируется с дальномером камер Leica на дистанции от 0,7 метра до бесконечности. Диафрагма объектива состоит из десяти лепестков и регулируется в диапазоне от максимального значения f/2.8 до минимального f/16. Параметр светосилы f/2.8 отражает способность объектива пропускать свет, достаточный для дневных сценариев съемки.

Автор: Brightin Star Источник: en.pronews.com

Корпус Brightin Star 28mm f/2.8 изготовлен из цельной латуни. Масса устройства составляет 125 граммов. Производитель предлагает объектив в черном, серебристом и сером цветах. На японском рынке, по сообщению профильного ресурса PRONEWS, рекомендованная розничная цена составляет 73 900 иен, что в пересчете равняется примерно 47 600 рублям по текущему курсу. При использовании соответствующих переходников данный объектив с ручной фокусировкой Brightin Star 28mm f/2.8 можно установить на современный полнокадровый беззеркальный фотоаппарат.

Источник: PRONEWS

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