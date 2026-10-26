Японское дерево и 58-мм динамики: Audio-Technica представила флагманские ATH-AWX7000

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Audio-Technica представила флагманские наушники ATH-AWX7000, в которых деревянные чашки сочетаются с 58-мм динамиками и новой акустической системой True Closed-back Acoustic (TCbA). Производитель рассчитывает решить одну из сложных задач закрытой конструкции: добиться мощного баса и широкого динамического диапазона, сохранив прозрачность средних и высоких частот. Модель дебютировала 23 октября на выставке Paris Audio Video Show и получила рекомендованную цену $3799.

Автор: Audio-Technica Источник: www.ecoustics.com

В основе ATH-AWX7000 лежит технология Hybrid Matrix Diaphragm (HMD). Мембрана динамика объединяет полимерную плёнку и металлический купол, а производственный процесс HXDT обеспечивает точное совмещение компонентов излучателя. По замыслу разработчиков, такая конструкция помогает мембране сохранять форму под давлением воздуха внутри закрытых чашек и точнее воспроизводить звуковые колебания. Заявленный частотный диапазон составляет от 5 Гц до 50 кГц, сопротивление — 48 Ом, чувствительность — 97 дБ/мВт.

Чашки изготовлены из японского кипариса кисо и вручную покрыты традиционным лаком этидзэн. Со временем древесина должна становиться темнее, меняя внешний вид наушников. В конструкции также используются магниевый каркас, алюминиевые направляющие и накладки из оленьей кожи на оголовье и амбушюрах. Вес устройства составляет около 353 г без кабеля.

Для подключения предусмотрены два съёмных кабеля: балансный длиной 2,5 м с четырёхконтактным разъёмом Neutrik XLR и обычный трёхметровый кабель с разъёмом 6,3 мм. Оба используют фирменные коннекторы A2DC со стороны наушников. Модель рассчитана на проводное прослушивание и поставляется с защитным кейсом.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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