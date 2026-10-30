Xiaomi OpenWear Stereo Pro получили необычную систему из пяти динамиков

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Xiaomi OpenWear Stereo Pro получили необычную акустическую систему с отдельным динамиком для подавления распространения звука за пределы наушников. При этом производитель сделал ставку на открытое крепление, которое не закрывает слуховой проход, и корпус с металлической отделкой, напоминающий ювелирное украшение.

Автор: Xiaomi Источник: www.yankodesign.com

В каждом наушнике установлены четыре излучателя для воспроизведения музыки: динамический драйвер размером 18 x 13 мм, два арматурных излучателя и пьезокерамический твитер. Пятый, диаметром 10 мм, работает по другому принципу: он создаёт звуковые волны в противофазе, уменьшая утечку музыки наружу. По данным Xiaomi, эффективность этой системы на 60% выше, чем у предыдущей модели OpenWear Stereo. Производитель заявляет о снижении слышимости звука на расстоянии до 25 см.

Конструкция предусматривает крепление за ухом с мягким силиконовым покрытием и гибкой титановой проволокой толщиной 0,6 мм. Три точки опоры распределяют нагрузку, а каждый наушник весит 9,7 г. Корпус зарядного футляра обтянут искусственной кожей, а внутренняя отделка выполнена под замшу. Доступны три варианта оформления: Sand Gold, Titan Gray и Graphite Black.

За настройку звучания отвечала Harman. Время автономной работы достигает 8,5 часа без подзарядки и 45 часов с использованием футляра. Десятиминутная зарядка обеспечивает до двух часов прослушивания. В Европе Xiaomi OpenWear Stereo Pro продаются за 149,99 евро, в Великобритании — за 139 фунтов стерлингов.

Источник: yankodesign

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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