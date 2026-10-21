В старые плееры iPod теперь каждый сможет добавить Wi-Fi, Bluetooth и USB-C

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| Новость | Аудио и звук

Студия Certain Things Studio разработала сменные материнские платы для винтажных плееров Apple iPod, позволяющие добавить в культовые устройства поддержку Wi-Fi, Bluetooth, музыкального стриминга и USB-C. Проект призван вдохнуть вторую жизнь в популярные гаджеты прошлых лет, сохранив при этом их оригинальный ретро-дизайн.

Кадр из видеоролика на официальном YouTube-канале Certain Things Studio
Кадр из видеоролика на официальном YouTube-канале Certain Things Studio
Автор: Certain Things Studio / YouTube Источник: www.youtube.com

Новые печатные платы совместимы с iPod mini первого и второго поколений, а также с третьим и четвертым поколениями классического iPod с монохромным дисплеем. Модернизация наделяет плееры внушительным набором актуальных функций: встроенным модулем Wi-Fi, беспроводной связью Bluetooth с поддержкой наушников AirPods, цифровым аудиовыходом через USB-C и высококачественным цифро-аналоговым преобразователем HiFi DAC для воспроизведения звука высокого разрешения. Кроме того, обновленные устройства поддерживают расширение встроенной памяти картами SD объемом до 2 ТБ и обеспечивают до 40 часов автономной работы.

Кадр из видеоролика на официальном YouTube-канале Certain Things Studio
Кадр из видеоролика на официальном YouTube-канале Certain Things Studio
Автор: Certain Things Studio / YouTube Источник: www.youtube.com

Проект предлагает две модификации плат. Базовая версия Sprout Pico построена на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2350 и отвечает за основные аппаратные новшества. Более функциональный вариант Sprout Pi оснащен вычислительным модулем Raspberry Pi Compute Zero, благодаря которому плеер обретает поддержку потокового воспроизведения аудио, беспроводную передачу звука по AirPlay и возможность запуска дополнительных утилит. Программная часть платформы опирается на операционную систему Linux с открытым исходным кодом, поэтому после официального релиза ожидается появление сторонних приложений от энтузиастов.

Главной особенностью плат плат является то, что они целиком заменяют заводскую внутреннюю начинку плеера, сохраняя привычный корпус, оригинальный экран и фирменные элементы управления. Новинка выполнена в виде готового сменного модуля: апгрейд не требует паяльника, вмешательство полностью обратимо и доступно даже пользователям с минимальным техническим опытом. Официальная стоимость плат Sprout Pi и Sprout Pico пока не раскрывается, однако все желающие могут подписаться на обновления на сайте разработчиков.

Источник: Ubergizmo

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу об электронике с ноября 2001 года. В разное время сотрудничал с разными интернет-изданиями. Из тематик в последнее время отдаю предпочтение смартфонам, аудиотехнике, автомобилям. Впрочем, этими направлениями себя строго не ограничиваю — пишу о том, что интересно самому.
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Автор DMyakin Рейтинг +211.90
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