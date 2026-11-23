Компактный USB-ЦАП iBasso DC-Tonfa получил необычную для устройства таких размеров конструкцию: вместо готового микрочипа преобразование цифрового сигнала в аналоговый выполняет дискретная схема из 312 прецизионных резисторов. При этом производитель добавил систему автоматической коррекции их характеристик, чтобы компенсировать погрешности компонентов. Устройство весит 45 г и рассчитано не только на смартфоны, но и на компьютеры и игровые консоли.

В основе DC-Tonfa лежит 24-битный восьмиканальный R2R-ЦАП с полностью балансной дифференциальной архитектурой. Из 312 тонкоплёночных резисторов 60 образуют отдельную компенсационную сеть. Программируемая FPGA с собственными алгоритмами iBasso корректирует отклонения номиналов резисторов в реальном времени. Такая схема призвана улучшить линейность преобразования и снизить искажения при переходе сигнала через нулевое значение.

Несмотря на компактный корпус размером 61 x 34,6 x 15 мм, устройство оснащено усилителем с двумя операционными усилителями Texas Instruments и четырьмя буферами BUF634A. Балансный выход 4,4 мм выдаёт до 800 мВт на канал при нагрузке 32 Ом, тогда как обычный выход 3,5 мм обеспечивает 219 мВт. Поддерживаются PCM до 768 кГц и DSD512, предусмотрены режим без передискретизации NOS и четыре цифровых фильтра.

Есть у устройства и дополнительная функция: разъём 3,5 мм можно переключить в режим цифрового выхода S/PDIF. В этом случае DC-Tonfa передаёт PCM-сигнал с частотой до 768 кГц на внешний ЦАП, превращаясь в компактный USB-конвертер для домашней аудиосистемы. Модель разработана совместно с японским магазином e-earphone и поступила в продажу ещё в июле 2026 года.

Источник: ecoustics