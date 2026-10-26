URBAN выпустила VIBE POD OWS с открытым дизайном и переводом речи

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URBAN выпустила в Индии беспроводные наушники VIBE POD OWS с открытой конструкцией. Новинка поддерживает Bluetooth 6.0, ИИ-перевод речи в реальном времени и до 30 часов работы вместе с зарядным кейсом.

Открытый формат не закрывает слуховой канал: наушники передают звук через воздушную проводимость, оставляя пользователя на связи с окружением. Такой дизайн может быть удобнее для длительного ношения и уменьшает ощущение давления в ушах.

Для звонков предусмотрена система ENC, которая снижает фоновый шум вокруг микрофона. В играх и при просмотре видео заявлена синхронизация звука с уменьшенной задержкой.

Управление реализовано через сенсорные зоны на корпусе. С их помощью можно принимать звонки, управлять воспроизведением и другими основными функциями.

Производитель заявляет до 30 часов воспроизведения с учетом подзарядки от кейса. Это суммарный показатель для наушников и кейса, а не время непрерывной работы без подзарядки.

VIBE POD OWS стоят 1499 рупий. Наушники доступны на официальном сайте URBAN и в интернет-магазинах Индии, на них действует годовая гарантия.

Компания позиционирует новинку как доступное устройство для повседневного использования и подарков к праздничному сезону. Детали работы ИИ-перевода, поддерживаемые языки и необходимость подключения к смартфону в сообщении о запуске не раскрыты.

Источник: FoneArena