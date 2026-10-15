Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Китайский бренд носимой аудиотехники Tronsmart обновил линейку уличных бумбоксов Bang 2. Обновления коснулись версии Max (мощность до 200 Вт) и добавилась модель Ultra (с выходной мощностью в пике до 500 Вт). У портативных колонок многополосная схема излучателей, новый Bluetooth SOC с версией 6.0 и поддержка функции вещания по Auracast (причем поддерживаются беспроводные колонки (любое количество) разных форм-факторов и разных производителей). Обе модели имеют защиту от воздействия внешней среды (капли воды, дождь) по IPX7 и возможно управления и настроек звукового профиля (в том числе параметрический эквалайзер) с помощью фирменного мобильного приложения.

Габариты Tronsmart Bang 2 Max 528,8 x 218 x 279 мм, масса почти 7,6 кг (для переноски фиксированная ручка). Колонка стерео, схема излучателей: по паре 5 дюймовых НЧ + 2х2,5 дюйма СЧ + купольные дюймовый ВЧ динамики (2 шт.), по торцам корпуса пассивные излучатели с RGB подсветкой.

Входы сигнала: Bluetooth (SBC), AUX 3.5 мм, карта microSD и USB-A разъем для носителей файлов.

Питание: встроенный АКБ с возможностью реверсивной зарядки, обеспечивает до 26 работы (половина уровня громкости и без подсветки) и еще 8 часов добавляет функция PowerXtend.

Bang 2 Max Автор: Tronsmart Источник: www.tronsmart.ru

Tronsmart Bang 2 Ultra флагманская модель в этой серии с мощностью 320 Вт RMS предназначена для создания высокого уровня звукового давления на открытых площадках. Схема динамиков: овальный НЧ 9х6 дюймов + 2 СЧ по 4 дюйма и пара купольных ВЧ 1,25 дюйма. Также для усиления басового диапазона используются пассивные излучатели.

Размеры: 595 x 248 x 313 мм, масса 10,56 кг, защита от влаги IPX6. Про RGB подсветку торцов не забыли, а из входов добавился разъем для караоке микрофона или гитары. Дальность связи по Bluetooth до 30 м.

Время автономной работы 24 часов (PowerXtend добавит еще 4), зарядка за 4 часа. Через Type-C можно зарядить другие устрйоства.

Bang 2 Ultra Автор: Tronsmart

Стоимость (площадка aliexpress.ru) Bang 2 Max составляет 21 тыс. рублей, старшая Ultra обойдется в 25,6 тыс. рублей.

Источник: Сайт производителя