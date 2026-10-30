Три ватта и необычный выход 4,4 мм: Schiit обновила усилитель Magni

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Американская компания Schiit Audio представила шестое поколение усилителя для наушников Magni 6, увеличив выходную мощность на 20% и одновременно снизив цену. Устройство выдаёт до 3 Вт на канал при нагрузке 32 Ом, а его начальная стоимость составляет $99. Предыдущая модель Magni Unity предлагалась за $119 и обеспечивала 2,5 Вт на канал при таком же сопротивлении.

Автор: Schiit Audio Источник: www.ecoustics.com

Magni 6 построен на полностью дискретной схеме с обратной связью по току. Производитель отказался от готовых усилительных микросхем в основном тракте. В зависимости от сопротивления наушников мощность достигает 3,5 Вт при 16 Ом, 2 Вт при 50 Ом, 500 мВт при 300 Ом и 250 мВт при 600 Ом.

Усилитель получил два выхода для наушников: стандартный 6,35-мм и 4,4-мм с фирменной технологией Halo. Она использует обратную связь, учитывающую поведение самого излучателя наушников. Schiit рассчитывает с её помощью улучшить контроль над динамиком и снизить искажения, однако признаёт, что результаты собственных испытаний пока неоднозначны. Выход 4,4 мм не является обычным балансным подключением — его основное отличие заключается именно в поддержке Halo.

На передней панели появились алюминиевые кнопки выбора входа, усиления и управления выходом предусилителя. Последний можно включать и отключать независимо, переключаясь между наушниками и активными колонками без отсоединения кабелей. Защиту подключённой техники обеспечивают контроль перегрузки, отключение выходного сигнала и схема коррекции постоянной составляющей.

Опциональная плата Mesh 2 DAC превращает Magni 6 в комбинированный усилитель и цифро-аналоговый преобразователь: такая версия стоит $169. Устройство собирают в Корпус-Кристи, штат Техас, а корпус производят в Калифорнии. Гарантия составляет три года.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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