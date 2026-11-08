Tivoli Audio обновила дизайн радиоприёмника с Bluetooth 5.1 и аналоговым тюнером

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Компания Tivoli Audio представила коллекцию Naturals Collection для радиоприёмника Model One BT. Устройство получило четыре новых варианта оформления, сочетающих деревянные корпуса со светлыми и природными оттенками. При этом техническая начинка осталась прежней.

Покупателям предложили версии Sage, Angora, Ginger и Eucalyptus. В зависимости от исполнения производитель сочетает отделку под натуральный дуб с зелёной или нейтральной светлой панелью. Ещё два варианта получили белое оформление с оттенками эвкалипта и имбиря.

Model One BT оснащён аналоговым AM/FM-тюнером и поддерживает Bluetooth 5.1 для беспроводного воспроизведения музыки со смартфонов и других устройств. За звук отвечает один широкополосный динамик диаметром 3 дюйма (76,2 мм) мощностью 6 Вт. Это монофоническая система, а не стереоколонка.

Для проводного подключения предусмотрен вход AUX 3,5 мм. Также есть выход для наушников и линейный выход REC OUT для подключения внешней аудиоаппаратуры. Габариты радиоприёмника составляют 21,27 x 13,34 x 11,43 см, масса — около 1,88 кг. В комплект входят блок питания и внешняя FM-антенна.

Источник: gearpatrol