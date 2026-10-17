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Немецкая компания T+A представила беспроводные наушники Solitaire T Pro за $2495, рассчитанные на аудиофилов, которым важны не только Bluetooth и шумоподавление, но и полноценное проводное подключение. Модель получила поддержку Dolby Atmos с отслеживанием движений головы, кодека aptX Lossless и отдельный цифро-аналоговый преобразователь ESS Sabre для режима Studio Pro. По цене новинка относится к дорогому сегменту рынка беспроводных наушников.

В основе Solitaire T Pro лежат 42-мм динамические излучатели с целлюлозными диафрагмами. Заявленный частотный диапазон составляет 4-22 000 Гц при активной работе и расширяется до 4-45 000 Гц в пассивном режиме. Гибридное активное шумоподавление дополняет физическую изоляцию закрытых чашек, а режим прозрачности позволяет слышать окружающие звуки без снятия наушников.

Модель поддерживает Bluetooth 6.0 и кодеки SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC и LC3. Также предусмотрена технология Auracast для трансляции звука на совместимые устройства. Помимо беспроводного подключения, доступны цифровой аудиовход USB-C и аналоговые разъёмы 4,4 мм Pentaconn, 3,5 мм и 6,3 мм. Это позволяет использовать наушники с разными источниками звука, в том числе в полностью пассивном режиме.

Аккумулятор ёмкостью 1200 мА·ч обеспечивает до 50 часов работы, однако при использовании Studio Pro время сокращается до 25 часов. Полная зарядка через USB-C занимает около двух часов, масса устройства составляет 336 г. По сравнению с обычными Solitaire T новая версия делает ставку на пространственное звучание, расширенную поддержку беспроводных аудиоформатов и дополнительные возможности обработки цифрового сигнала.

Источник: ecoustics