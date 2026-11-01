Виниловый проигрыватель с краном вместо тонарма заставляет слушателя управлять иглой вручную

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| Новость | Аудио и звук

Шведский дизайнер Лове Хультен создал необычный виниловый проигрыватель, в котором привычный тонарм заменили миниатюрным строительным краном. Вместо автоматического перемещения иглы пользователь сам управляет механизмом с помощью панели кнопок и регуляторов. За движение конструкции отвечают моторы и датчики под управлением Arduino.

Автор: Лав Хюльтен Источник: www.designboom.com

Красный кран перемещает звукосниматель над вращающейся пластинкой. Слушатель может поднимать и опускать иглу, а также передвигать её в горизонтальной плоскости. Для этого предусмотрена отдельная алюминиевая панель с цветными кнопками и поворотными переключателями, напоминающая пульт управления строительной техникой. Проект Хультен выполнил по заказу Ребина Шаха.

Автор: Лав Хюльтен Источник: www.designboom.com

В основании устройства разместили акустическую систему формата 2.1 с поддержкой Bluetooth. Она дополнена визуализатором на основе феррожидкости, который отображает колебания звука в реальном времени. Часть внутренних компонентов оставили открытыми, а отдельные элементы поместили под стеклянный купол. Это превращает проигрыватель не только в музыкальное устройство, но и в демонстрацию работы механики и электроники.

Источник: designboom

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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