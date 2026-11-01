Большой экран и 120 Гц: Xiaomi представила новую серию телевизоров TV A Pro e

Компания Xiaomi представила новую серию телевизоров TV A Pro e, в которой нашлось место и компактным моделям для небольших комнат, и огромной 85-дюймовой панели. Всего производитель подготовил девять вариантов с диагоналями от 32 до 85 дюймов. Причём четыре старшие модели получили игровой режим Game Boost с частотой обновления до 120 Гц.

В основе линейки лежат QLED-экраны с квантовыми точками. Шесть телевизоров поддерживают разрешение 4K, ещё два предлагают Full HD, а самая компактная 32-дюймовая версия ограничена разрешением 1366 x 768 пикселей. У 4K-моделей частота обновления составляет 60 Гц, но телевизоры с диагоналями 55, 65, 75 и 85 дюймов могут переходить в режим 120 Гц при подключении через HDMI. Есть ограничение: Game Boost работает с разрешением 1080p, а не 4K.

Все новинки работают на Google TV с поддержкой голосового помощника Google Assistant, Google Cast и Miracast. В отдельных версиях предусмотрена совместимость с Apple AirPlay. За звук отвечают стереодинамики: у большинства моделей мощность составляет 10 Вт на канал, а у 85-дюймового телевизора — 15 Вт на канал. Xiaomi пока не объявила цены и сроки начала продаж.

Источник: gizmochina