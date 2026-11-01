Новый бренд BYD продал 600 тысяч машин за три года и готовит крупный гибридный внедорожник

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| Новость | Авто и транспорт

Китайский автомобильный бренд Fang Cheng Bao, принадлежащий BYD, продал более 600 тыс. автомобилей с момента выхода на рынок в 2023 году. Однако быстрое расширение модельного ряда создало проблемы с производством: в октябре компания не выполнила собственный план поставок из-за сложностей с наращиванием выпуска новых моделей.

Автор: BYD FCB Источник: carnewschina.com

Основной вклад в продажи внёс кроссовер Ti 7. К концу октября его совокупные продажи превысили 300 тыс. машин — около половины результата всего бренда. Кроме того, модель уже 12 месяцев подряд занимает первое место в Китае среди внедорожников с угловатым дизайном кузова.

Сейчас BYD готовит к выходу новый флагманский кроссовер Ti 9. Его премьера ожидается после 15 ноября. Автомобиль получил шестиместный салон по схеме 2+2+2 и несущий кузов на архитектуре Distributed Monocoque System. Длина машины составляет 5270 мм, колёсная база — 3130 мм. Подключаемая гибридная установка объединяет бензиновый турбомотор мощностью 115 кВт и два электродвигателя по 200 кВт. Заявленный запас хода на электротяге достигает 310 км по циклу WLTC, а аккумулятор ёмкостью 66,48 кВт·ч поддерживает сверхбыструю зарядку с 10 до 97% за девять минут.

Ориентировочная стоимость Ti 9 составит 400-500 тыс. юаней. Параллельно BYD намерена увеличить производство в ноябре, чтобы сократить сроки ожидания автомобилей. В декабре также должны начаться поставки покупателям пикапа Shark PHEV. Насколько быстро компания сможет устранить производственные ограничения, станет особенно важно на фоне выхода новых моделей.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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