Робот-мотылёк вырастил себе датчик ультрафиолета

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| Новость | Наука и космос

Исследователи из Тартуского университета (University of Tartu) в Эстонии и Итальянского института технологий (Italian Institute of Technology) создали робота в виде мотылька, который сам вырастил в корпусе датчик ультрафиолета. Для этого по каналам в его крыльях пустили искусственную гемолимфу, аналог крови насекомых, а затем осветили корпус ультрафиолетом. До этого робот на такой свет не реагировал, а после появления датчика стал махать крыльями или мигать светодиодом. Работа вышла в журнале Advanced Science.

Автор: Kadri-Ann Pankratov Источник: techxplore.com

Руководитель исследования Кадри-Анн Панкратов (Kadri-Ann Pankratov) подчёркивает, что речь не о восстановлении утраченного, как у ящерицы с хвостом, а о появлении совершенно новой части тела. По её словам, так роботам, работающим в сложной обстановке, не придётся заранее угадывать, какие датчики им понадобятся.

Автор: Kadri-Ann Pankratov Источник: techxplore.com

Пока это пробная версия, и многое в эксперименте исследователи задавали сами. Панкратов надеется, что через десять лет искусственная кровь станет обычным решением для некоторых роботов.

Источник: TechXplore

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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