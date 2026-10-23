Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Sony начала продажи беспроводных наушников LinkBuds Clip в эксклюзивном для Китая цвете «Люгуанцзинь» — золотистом оттенке с переливом. Новая версия появилась в продаже 23 октября 2026 года по цене 758,7 юаня с учетом скидок.

Наушники выполнены в открытой C-образной форме и не вставляются в слуховой канал. В них установлены 10-мм драйверы, а за обработку звука отвечает цифровой движок усиления. Поддерживаются кодеки SBC и AAC.

LinkBuds Clip предлагают три режима прослушивания: подавление утечки звука, усиление голоса и стандартный. В каждом наушнике размещены два микрофона с направленным приемом, а технология VPU распознает голос по костной проводимости.

Каждый наушник весит около 6,4 г. Конструкция включает гибкую широкую дугу и регулируемые боковые упоры. Защита от брызг соответствует классу IPX4, однако зарядный футляр такой защиты не имеет.

От одного заряда наушники работают до девяти часов, а вместе с футляром — до 37 часов. Быстрая зарядка в течение трех минут обеспечивает примерно час прослушивания. Поддерживаются Bluetooth 5.3 и одновременное подключение к двум устройствам.

Цвет «Люгуанцзинь» доступен только в Китае. Sony анонсировала его 9 октября 2026 года и представила в рамках городского тура For The Music в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Чэнду.

Источник: IT Home