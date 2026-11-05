Pro-Ject возродила Debut Carbon 2012 года с карбоновым тонармом и диском весом 1,7 кг

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Австрийская компания Pro-Ject представила Debut Carbon — The Original — новую версию проигрывателя, который помог сделать качественное воспроизведение винила доступнее. Производитель сохранил классическую конструкцию с ременным приводом и карбоновым тонармом, но обновил систему управления двигателем и отдельные механические узлы.

Возвращение модели примечательно масштабом популярности всей серии: по данным Pro-Ject, семейство Debut разошлось тиражом более 1 млн экземпляров. Новинка продолжает эту линейку, сохраняя инженерную концепцию оригинального Debut Carbon, представленного в 2012 году.

В проигрывателе установлен цельный 8,6-дюймовый тонарм из углеродного волокна с эффективной массой 7 г. Он комплектуется головкой звукоснимателя Pick it S2 MM производства Ortofon, настроенной специалистами Pro-Ject. Стальной опорный диск диаметром 300 мм весит 1,7 кг. Он установлен на субдиск из армированного стекловолокном ABS-пластика, а двигатель отделён от корпуса специальной подвеской, уменьшающей передачу вибраций.

Для переключения между скоростями 33⅓ и 45 об/мин владельцу придётся вручную переставлять приводной ремень. Электронного переключателя нет, как нет и встроенного фонокорректора. Зато двигатель получает питание от собственного генератора DC/AC, который формирует стабильный сигнал переменного тока. Заявленные показатели детонации составляют +-0,17% при 33⅓ об/мин и +-0,15% при 45 об/мин. Продажи начнутся в ноябре 2026 года. Цена составит $649 в США, 499 фунтов в Великобритании и 599 евро в Европе.

Источник: ecoustics