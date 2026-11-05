Pro-Ject возродила Debut Carbon 2012 года с карбоновым тонармом и диском весом 1,7 кг

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Австрийская компания Pro-Ject представила Debut Carbon — The Original — новую версию проигрывателя, который помог сделать качественное воспроизведение винила доступнее. Производитель сохранил классическую конструкцию с ременным приводом и карбоновым тонармом, но обновил систему управления двигателем и отдельные механические узлы.

Автор: Pro-Ject Источник: www.ecoustics.com

Возвращение модели примечательно масштабом популярности всей серии: по данным Pro-Ject, семейство Debut разошлось тиражом более 1 млн экземпляров. Новинка продолжает эту линейку, сохраняя инженерную концепцию оригинального Debut Carbon, представленного в 2012 году.

Автор: Pro-Ject Источник: www.ecoustics.com

В проигрывателе установлен цельный 8,6-дюймовый тонарм из углеродного волокна с эффективной массой 7 г. Он комплектуется головкой звукоснимателя Pick it S2 MM производства Ortofon, настроенной специалистами Pro-Ject. Стальной опорный диск диаметром 300 мм весит 1,7 кг. Он установлен на субдиск из армированного стекловолокном ABS-пластика, а двигатель отделён от корпуса специальной подвеской, уменьшающей передачу вибраций.

Автор: Pro-Ject Источник: www.ecoustics.com

Для переключения между скоростями 33⅓ и 45 об/мин владельцу придётся вручную переставлять приводной ремень. Электронного переключателя нет, как нет и встроенного фонокорректора. Зато двигатель получает питание от собственного генератора DC/AC, который формирует стабильный сигнал переменного тока. Заявленные показатели детонации составляют +-0,17% при 33⅓ об/мин и +-0,15% при 45 об/мин. Продажи начнутся в ноябре 2026 года. Цена составит $649 в США, 499 фунтов в Великобритании и 599 евро в Европе.

Источник: ecoustics

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 188 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
Блог Аудио и звук 1192 6829 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Мы проводим 10% дня с закрытыми глазами: почему моргание не мешает нам видеть мир

Человек моргает каждые несколько секунд. Если сложить длительность всех этих коротких пауз за день, окажется, что до 10% времени бодрствования мы проводим с полностью закрытыми глазами. При...

Перфокарты считают население: как машина Холлерита обрабатывала перепись США 1890 года

В 1890 году в Вашингтоне происходило странное превращение. Миллионы ответов, записанных переписчиками на бумажных бланках, переносили на плотные карточки. Вместо фамилий и предложений на них...

Почему в СССР ступени в подъездах красили только по краям

Если вы зайдете в подъезд любой советской хрущевки, панельной девятиэтажки или сталинки, то наверняка увидите эту картину: лестничные марши выкрашены коричневой или зеленой масляной краской строго...

Морских выдр почти выбили ради меха — после этого морские ежи начали уничтожать подводные леса

В XVIII веке морская выдра была обычным хищником огромной полосы побережья северной части Тихого океана — от Японии и Курильских островов через Алеуты и Аляску до Калифорнии. Через...

Карьера Эстебана Окона в Формуле-1 подошла к концу: что случилось с французским гонщиком?

Эстебан Окон был досрочно уволен из «Хааса» и остался без места в Формуле-1. Поклонники гонок и так знали, что француз покинет американскую команду по окончании текущего сезона, но ситуация резко...

Почему многие огромные пляжи Африки так и не стали популярными курортами

Африка омывается двумя океанами и двумя морями. Здесь есть песчаные пляжи, тропические острова и места, где почти круглый год тепло. Казалось бы, идеальные условия для отдыха. Однако крупные...