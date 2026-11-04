Pro-Ject представила проигрыватель винила Debut Carbon The Original с карбоновым тонармом

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Компания Pro-Ject представила проигрыватель винила Carbon The Original, пополнивший линейку Debut. В модели сохранился цельный карбоновый тонарм серии, а диск вращает пассиковый привод. Проигрыватель идёт с настроенным картриджем Pick it S2 MM, который выпускает Ortofon, а настраивает Pro-Ject. Корпус вытачивают на станках с ЧПУ из МДФ высокой плотности, а выбрать можно один из трёх вариантов отделки: глянцевый чёрный, сатиновый чёрный или натуральный орех.

Автор: Pro-Ject Источник: www.hifipig.com

Трубка и головка тонарма сделаны как единая деталь, а алюминиевый подшипниковый узел вытачивают на станках с ЧПУ. Антискейтинг адаптивный и меняет усилие по мере движения иглы по пластинке. Противовес с демпфером из TPE, по заявлению Pro-Ject, снижает резонансы тонарма и картриджа до 50%. Игла в картридже эллиптическая.

Опорный диск стальной, весит 1,7 кг и стоит на субдиске из ABS-пластика со стекловолокном. Мотор подвешен на элементах из TPE, которые, по словам производителя, гасят вибрации, а питает его генератор постоянного и переменного тока для стабильной скорости вращения.

Автор: Pro-Ject Источник: www.hifipig.com
Автор: Pro-Ject Источник: www.hifipig.com
Автор: Pro-Ject Источник: www.hifipig.com

В комплекте идут акриловая крышка, фетровый мат и кабель Connect it Phono E. В продажу проигрыватель поступит в этом месяце, за него просят 649 долларов.

Источник: HiFi PiG

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Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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