Perlisten Audio представила серию X Series из пяти акустических систем для установки на стену, в стену и в потолок. В неё вошли три настенные модели X5w, X3w и X2w, встраиваемая в стену X3iw и потолочная X2ic. Настенные колонки собраны в герметичных алюминиевых корпусах глубиной 100 мм. Во всех моделях применён 38-миллиметровый шёлковый твитер в волноводе, а средние и низкие частоты воспроизводят динамики из углеродного волокна. По замыслу компании, волновод сохраняет ровную частотную характеристику как по оси, так и вне её, поэтому звук остаётся цельным, если колонки стоят рядом с плоским экраном или в стороне от главной точки прослушивания. Серия рассчитана на помещения, где обычные напольные колонки ставить неудобно.

Старшая X5w трёхполосная, с четырьмя 5,5-дюймовыми динамиками: два работают на средних частотах, два на низких, заявленная чувствительность составляет 92 дБ. У двухполосной X3w два таких динамика по бокам от твитера, а у компактной X2w один. Встраиваемая X3iw повторяет схему X3w, а потолочная X2ic получила 6,5-дюймовый динамик и предназначена для верхних каналов.

Настенные модели выпускаются в чёрном и белом цветах с магнитными решётками, которые можно повернуть для горизонтальной установки центрального канала или вертикальной. Среди вариантов крепления есть кронштейн для выравнивания и наклонный кронштейн, направляющий звук на слушателя.

В Великобритании X5w стоит 1400 фунтов, X3w 1000 фунтов, X2w 800 фунтов, X3iw 1100 фунтов, а X2ic 700 фунтов.

Источник: HiFi PiG